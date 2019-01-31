Шахтер на последних секундах переиграл Хобро – дебют Соломона и травма Бондаренко

Донецкий Шахтер в первом спарринге на втором сборе в Турции в компенсированное время победил датский Хобро.

Товарищеские матчи

Шахтер – Хобро – 2:1

Голы: Коваленко, 78, Мораес, 90+1 – Педерсен, 67

Соломон рассказал, как ему удалось получить отсрочку от израильской армии

Шахтер провел первый контрольный матч на втором сборе в Турции. Соперником стал представитель чемпионата Дании Хобро. В составе "горняков" дебютировал израильский полузащитник Манор Соломон. На 33-й минуте другой новичок Валерий Бондаренко получил травму и был заменен на Сергея Болбата. Характер повреждения и срок восстановления пока неизвестны.

Во втором тайме на 67-й минуте Миккел Педерсен вывел датчан вперед. Паулу Фонсека провел серию замен и это дало результат. Сначала Виктор Коваленко красивым ударом в дальнюю девятку восстановил равновесие, а Жуниор Мораес в компенсированное время сориентировался после углового и установил окончательный счет во встрече.

Состав Шахтера: Кудрик (Трубин, 62) – Бутко (Исмаили, 70), Бондаренко (Болбат, 36), Малышев (Кривцов, 62), Матвиенко (Хочолава, 70) – Майкон (Степаненко, 70), Тотовицкий (Патрик, 70) – Веллингтон Нем (Марлос, 70), Мудрык (Сикан, 46, Коваленко, 70), Соломон (Тайсон, 70) – Кайоде (Мораес, 70).