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WADA может ускорить рассмотрение дела Беседина – представители игрока убеждены в его невиновности

18:58 123 Читати українською
WADA может ускорить рассмотрение дела Беседина – представители игрока убеждены в его невиновности
Артем Беседин / фото: ФК Динамо Киев

Известный журналист Игорь Цыганик рассказал о новых деталях скандального допинг-дела, в которое попал форвард Динамо Артем Беседин.

"Беседин не имеет права тренироваться в профессиональных командах, это обязательное условие для футболистов, которых обвиняют в допинге.

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По этому поводу у меня есть правдивая информация, что представители футболиста обратились к WADA с просьбой ускорить рассмотрение дела. Чтобы как можно быстрее определиться с судебным заседанием, которое и решит дальнейшую судьбу футболиста.

Представители Беседина уверены в том, что могут доказать его невиновность. Для игрока самое главное – попытаться набрать форму и отправиться на чемпионат Европы, тем более, что шансы у него есть.

На данном этапе информация идет от представителей самого футболиста. Они уверены, что Беседин не виноват и найдут возможность это доказать. Что Артем является скорее жертвой, чем преступником. Они очень надеются, что WADA пойдет на встречу футболисту. Судя по тому, что сами представители просят ускорить судебное решение, у них есть веские факты, чтобы доказать, что Беседин не принимал никакого допинга", – отметил Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Напомним, Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы против Мальме (3:4).

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Игорь Цыганык Допинг
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