WADA може пришвидшити розгляд справи Бєсєдіна – представники гравця переконані у його невинуватості

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про нові деталі скандальної допінг-справи, до якої потрапив форвард Динамо Артем Бєсєдін.

"Бєсєдін не має права тренуватися у професійних командах, це обов’язокова умова для футболістів, яких звинувачують у допінгу. З цього приводу у мене є правдива інформація, що представники футболіста звернулися до WADA з проханням пришвидшити розгляд справи.

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Щоб якогомога швидше визначитися з судовим засідданям, яке і вирішить подальшу долю футболіста. Представники Бєсєдіна впевнені в тому, що можуть довести його невинуватість. Для гравця найголовніше – спробувати набрати форму і вирушити на чемпіонат Європи, тим більше, що шанси у нього є.

На даному етапі інформація йде від представників самого футболіста. Вони впевнені, що Бєсєдін не винен і знайдуть можливість це довести. Що Артем є швидше жертвою, ніж злочинцем. Вони дуже сподіваються, що WADA піде на зустріч футболісту. Судячи з того, що самі представниики просять прискорити судове рішення, у них є вагомі факти, щоб довести, що Бєсєдін не приймав ніякого допінгу", – зазначив Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін завалив допінг-тест після гри групового турніру Ліги Європи проти Мальме (3:4).

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