Вызов Зинченко и респект Степаненко – женская сборная Украины провела фотосессию и выбрала главного красавчика-коллегу
В рамках очередного тренировочного сбора украинские футболистки выполняли не только футбольные задачи.
Подопечные Натальи Зинченко сегодня сыграют товарищеский матч против команды Турции. Накануне наши девушки провели командную фотосессию.
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Видео с закулисья опубликовал YouTube-канал vZbirna. Футболистки не только позировали перед фотокамерами, но и выбрали самого красавчика мужской команды. Отметим, что звучали имена многих футболистов, но чаще всего упоминали Евгения Коноплянку и Романа Яремчука.
Кроме того, Яна Малахова продемонстрировала свою футбольную технику и бросила вызов Александру Зинченко.