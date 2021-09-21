В рамках очередного тренировочного сбора украинские футболистки выполняли не только футбольные задачи.

Подопечные Натальи Зинченко сегодня сыграют товарищеский матч против команды Турции. Накануне наши девушки провели командную фотосессию.

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Видео с закулисья опубликовал YouTube-канал vZbirna. Футболистки не только позировали перед фотокамерами, но и выбрали самого красавчика мужской команды. Отметим, что звучали имена многих футболистов, но чаще всего упоминали Евгения Коноплянку и Романа Яремчука.

Кроме того, Яна Малахова продемонстрировала свою футбольную технику и бросила вызов Александру Зинченко.