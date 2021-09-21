В рамках чергового збору команди українські футболістки виконували не лише тренувальні вправи.

Підопічні Наталії Зінченко сьогодні зіграють товариський матч проти команди Туреччини. Напередодні ж наші дівчата провели командну фотосесію.

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Відео із залаштунків опублікував YouTube-канал vZbirna. Футболістки не лише позували перед фотокамерами, але й вибрали найбільшого красунчика чоловічої команди. Відзначимо, що звучали імена багатьох футболістів, але найчастіше згадували Євгена Коноплянку та Романа Яремчука.

Окрім того, Яна Малахова продемонструвала свою футбольну техніку та кинула виклик Олександру Зінченку.