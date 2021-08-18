Донецкий клуб оказался в тренде, который компания Puma запустила для своих партнеров.

Шахтер получил очередной вариант экипировки на новый сезон. Третья форма стала настоящим вызовом традициям, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Лидеры Динамо участвовали в создании новой формы – готов комплект и на сезон 2022/23

Дело в том, что Puma решила совместить футбольную культуру и уличный стиль. Поэтому, комплект лишен одного из традиционных элементов – логотипа клуба. В случае Шахтера он будет расположен на тыльной стороне футболки под воротником. Зато на груди расположена надпись "ШАХТЕР".

Добавим, что это своеобразный тренд, который запустила немецкая компания. В частности, в похожем стиле Puma выполнила третьи комплекты для Милана, Марселя, Валенсии, Фенербахче и других.

"Питання є, хейтери?": оцінки за Монако, "зелені поля" для фартових Суркісів і розпач французів – "Шахтар сильніший"