Навідміну від певних проблем у чемпіонаті України, на євроарені Шахтар під керівництвом Роберто Де Дзербі дає 100-відсотковий результат – три матчі, три перемоги. У лігві Монако "гірникам" довелося вкрай непросто, але успішний перший тайм став запорукою такої важливої звитяги.

Що кажуть експерти та вболівальники?

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Кількома рядками про те, що пишуть вболівальники Монако на офіційній сторінці свого клубу у Twitter. Суть: визнають заслуженість перемоги Шахтаря, наїжджають на Ковача і зберігають невеличку надію на диво у Харкові.

Yanouch: Шахтар – сильний. Сильніший, ніж ми. Але суперники мали значно більше клопоту, ніж наші, тож є ще шанс на виїзді. Д'ятта, Павловіч, Боаду повинні отримати свій шанс у матчі-відповіді.

CL: Без образ, але цей матч був занизького рівня навіть для Ліги 1. Шахтар не вразив. Величезна проблема Монако – захист. Команда могла зіграти ще три години – і не забити.

ZZM: Нас пресингували нестерпно. Вони опинялися поруч, по три суперники на одного монегаска, як тільки ми переходили центр поля і наближалися до штрафного майданчика.

Youno Im Cold: Велика і передбачувана поразка Пола Мітчелла та Ніко Ковача, провальний старт сезону – його уже змарновано.

YHWH Jah: Ковач повинен пояснити свої заміни. Фолланд повністю обіср*вся. А Бен-Єддер і Головін – єдині, хто створював хоча б якусь небезпеку, проте їх знімають з гри...

Ahmed Lemonaco: Вони билися увесь минулий сезон. Запевняю: я кілька разів зривав голос, дивлячись сьогоднішній матч. Не знаю, чому команда була настільки наляканою. У першому таймі було багато моментів, коли могли пропустити ще. Вибір тренера?

Thomas Price: На жаль, ми могли б грати всю ніч, але це нічого б не змінило. Сподіваюся, залишилася хоча б якась надія. Ми повинні вірити.

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Монако – Шахтар: Де Дзербі виграє перший акт – ЛЧ все ще далеко, парочка магів і такі різні українці