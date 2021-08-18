Донецький клуб опинився у тренді, який компанія Puma запустила для своїх партнерів.

Шахтар отримав черговий варіант екіпірування на новий сезон. Третя форма стала справжнім викликом традиціям, йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Лідери Динамо брали участь у створенні нової форми – готовий комплект і на сезон 2022/23

Річ у тому, що Puma вирішила поєднати футбольну культуру та вуличний стиль. Відтак, комплект позбавлений одного із традиційних елементів – логотипу клубу. У випадку Шахтаря він буде розташований на тильній стороні футболки під коміром. Натомість на грудях розташований напис "ШАХТАР".

Додамо, що це своєрідний тренд, який запустила німецька компанія. Зокрема, у схожому стилі Puma виконала треті комплекти для Мілана, Марселя, Валенсії, Фенербахче та інших.

"Питання є, хейтери?": оцінки за Монако, "зелені поля" для фартових Суркісів і розпач французів – "Шахтар сильніший"