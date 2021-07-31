"Белая форма очень нравится. Мы ее втроем и выбирали – я, вице-президент Алексей Паламарчук и администратор Виктор Кашпур. Еще Ден Бойко был.

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Предлагали и другие варианты, но мы остановились на этой. Цветовая гамма у всех комплектов была одинаковая – бело-синяя и сине-белая. Отличались сами узоры, но я уже не вспомню, какие были еще. Мы сразу выбирали и на следующий сезон", – рассказал Сидорчук в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Добавим, что увидеть киевлян в новой игровой форме можно уже скоро – 1 августа "бело-синие" начнут участие в чемпионате Украины матчем против Вереса.

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