"Команда на месте работает в индивидуальном режиме. Собираются четыре раза в неделю, посещают тренажерный зал, играют в футбол. Процессом руководит Алексей Довгий, мы с ним постоянно на связи.

Львов хотел подписать форварда Динамо, феерившего во время благотворительного турне

Я сказал футболистам, чтобы подпитывали себя эмоционально, потому что тяжело будет без футбола: "Играйте в квадрат, играйте в футбол. Если даст Бог, война скоро закончится победой Украины, мы всё быстро наверстаем".

Львов будет проходить аттестацию на следующий сезон. Руководство сказало, что все будет хорошо, команда будет существовать. Главное, чтобы скорее закончилось все это безумие.

Относительно зарплат... В период войны клуб прекратил выплату заработной платы. Но руководство сказало, как только чемпионат возобновится, всё восстановят", – сказал Дулуб в интервью FanDay.

Напомним, сейчас белорусский специалист вместе со своим ассистентом Василием Хомутовским находится в Варшаве.

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