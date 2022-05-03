"При Луческу совершили колоссальный скачок молодые ребята, в том числе и те, которые первую часть сезона играли в СК Днепр-1 – Влад Дубинчак и Никита Кравченко.

Ванат посвятил свои голы ВСУ – форвард Динамо оформил дубли в ворота Борусии Д и загребского Динамо

Также отмечу Ваната, который раззабивался в благотворительных матчах. Мы, кстати, хотели взять его в аренду во Львов зимой, когда стало известно, что Черноморец на него не рассчитывает. Наше руководство выходило на связь с Динамо, но нам сказали, что он поедет на сбор с командой Луческу", – цитирует Дулуба FanDay .

В первой части сезона УПЛ Владислав Ванат провел за одесситов 18 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом. Во время благотворительного турне киевлян 20-летний нападающий запомнился дублями в ворота Борусии Дортмунд и Динамо Загреб.

СуперПіппо по-київськи, або Чому Владислав Ванат – майбутнє Динамо