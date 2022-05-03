Львов хотел подписать форварда Динамо, феерившего во время благотворительного турне
Главный тренер львовян Олег Дулуб признался, что зимой клуб интересовался нападающим киевлян Владиславом Ванатом.
"При Луческу совершили колоссальный скачок молодые ребята, в том числе и те, которые первую часть сезона играли в СК Днепр-1 – Влад Дубинчак и Никита Кравченко.
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Также отмечу Ваната, который раззабивался в благотворительных матчах. Мы, кстати, хотели взять его в аренду во Львов зимой, когда стало известно, что Черноморец на него не рассчитывает. Наше руководство выходило на связь с Динамо, но нам сказали, что он поедет на сбор с командой Луческу", – цитирует Дулуба FanDay.
В первой части сезона УПЛ Владислав Ванат провел за одесситов 18 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом. Во время благотворительного турне киевлян 20-летний нападающий запомнился дублями в ворота Борусии Дортмунд и Динамо Загреб.
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