Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не остался в стороне от большого триумфа Аль-Айна в Лиге чемпионов Азии.

Накануне Аль-Айн сотворил громкую сенсацию в Азиатской ЛЧ. Бывшая команда Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва отобрала у Аль-Насра путевку в полуфинал. В серии пенальти Аль-Айн оказался сильнее команды Криштиану Роналду.

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Сергей Ребров отметил триумф своих бывших подопечных. "Поздравляю, ребята", – написал Сергей Станиславович в Instagram.

Напомним, украинский тренер возглавлял Аль-Айн с 2021-го по 2023 год. Под его руководством команда стала чемпионом ОАЭ и выиграла Кубок лиги. С июня 2023-го Ребров работает главным тренером сборной Украины.