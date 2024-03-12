Головний тренер збірної України Сергій Ребров не залишився осторонь великого тріумфу Аль-Айна в Лізі чемпіонів Азії.

Напередодні Аль-Айн створив гучну сенсацію в Азійській ЛЧ. Колишня команда Андрія Ярмоленка і Сергія Реброва відібрала у Аль-Насра путівку в півфінал. У серії пенальті Аль-Айн виявився сильнішим за команду Кріштіану Роналду.

Аль-Наср вилетів з азійської ЛЧ – Роналду спровокували, він з метра не влучив у ворота

Сергій Ребров відзначив тріумф своїх колишніх підопічних. "Вітаю, хлопці", – написав Сергій Станіславович в Instagram.

Нагадаємо, український тренер очолював Аль-Айн з 2021-го по 2023 рік. Під його керівництвом команда стала чемпіоном ОАЕ і виграла Кубок ліги. З червня 2023-го Ребров працює головним тренером збірної України.