"Мы здесь не для реванша или мести, для нас это просто ещё одна возможность. Нам ни в коем случае нельзя выходить на поле с мыслями о мести. Однажды мы победим. Сейчас мы приехали как раз за этим - чтобы победить. Почему не победили в прошлом году? Потому что мы играли с Реалом. В прошлом году мы отлично сыграли дома и нормально - на выезде. В Мадриде мы могли бы сыграть лучше, футбол длится 95 минут. Теперь мы вернулись.

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Тренеры остались прежние, игроки - практически те же. Но предстоящие игры будут другими, ключевое отличие состоит в том, что теперь мы играем ответный матч дома.

Вылет от Реала в прошлом сезоне был концом света, но теперь мы снова здесь. Есть клубы, которые делают сумасшедшие вещи, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Стабильность — это самое главное. Барселоне понадобилось много времени, чтобы выиграть ЛЧ. Важно то, что мы стараемся становиться лучше с каждым годом", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Матч Реал – Манчестер Сити будет сыгран во вторник, 9 мая.

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