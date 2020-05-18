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"Выхожу в Париже из лифта, а передо мной стоит Буффон": Шевченко – о своих отношениях с легендарным голкипером

13:10 49 Читати українською
"Выхожу в Париже из лифта, а передо мной стоит Буффон": Шевченко – о своих отношениях с легендарным голкипером
Андреа Пирло, Андрей Шевченко и Джанлуиджи Буффон / AFP

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о дружеских отношениях с кипером Ювентуса Джанлуиджи Буффоном.

"С Буффоном у нас хорошие отношения, я его очень уважаю. Он близок мне по менталитету. В последний раз мы встретились с ним несколько лет назад в Париже.

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Я остановился в гостинице рядом с полем, где в одном турнире играл мой сын. Туда тоже перед своими играми приезжал ПСЖ. Я выходил из лифта, передо мной стоит Джиджи. Была приятная встреча. Он сказал, что хоть я и нанес ему много хлопот и неприятностей, он меня любит и уважает. Вот такие у нас отношения", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, Буффон перешел в лагерь туринцев из Пармы в 2001 году. За "Старую синьору" Джанлуиджи выступал до 2018 года. После летнего вояжа в ПСЖ – вернулся в Ювентус, за который выступает до сих пор.

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11:00
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Теги
ПСЖ ПСЖ Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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