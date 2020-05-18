"Виходжу в Парижі з ліфта, а переді мною стоїть Буффон": Шевченко – про свої стосунки з легендарним голкіпером

Наставник національної збірної України Андрій Шевченко розповів про дружні відносини з кіпером Ювентуса Джанлуїджі Буффоном.

"З Буффоном у нас хороші відносини, я його дуже поважаю. Він близький мені за менталітетом. Востаннє ми зустрілись з ним кілька років тому в Парижі.

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Я зупинився в готелі поруч з полем, де в одному турнірі грав мій син. Туди теж перед своїми іграми приїжджав ПСЖ. Я виходив з ліфта, переді мною стоїть Джіджі. Була приємна зустріч. Він сказав, що хоч я і завдав йому багато клопотів і неприємностей, він мене любить і поважає. Ось такі у нас відносини", – сказав Шевченко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Буффон перейшов до табору туринців з Парми у 2001 році. За "Стару синьйору" Джанлуїджі виступав до 2018 року. Після річного вояжу у ПСЖ – повернувся в Ювентус, за який виступає дотепер.

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