Во вторник, 2 апреля, состоялось внеочередное собрание членов Фенербахче, которые проголосовали по ряду принципиальных для клуба вопросов. В частности было принято решение отложить решение вопроса о выходе клуба из турецкой Суперлиги до конца сезона. "Пока наши шансы на чемпионство сохраняются, мы будем сражаться за титул до самого конца. Вопрос о выходе из лиги рассмотрим в конце сезона", – отметил президент Фенербахче Али Коч.

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В то же время стамбульский клуб пригрозил Федерации футбола отказом от участия в Суперкубке Турции. "Канарейки" требуют переноса даты матча и назначения иностранного арбитра. В противном случае клуб грозится либо отказаться от участия в матче, либо выпустить на поле команду U-19.

Также боссы Фенербахче рассматривают возможность отказа участия в двух последующих сезонах в Кубке Турции. Клуб ещё не определился: либо он полностью откажется от этого, либо будет полагаться на молодёжную команду U-19.

Согласно юристу Фатиху Шашиоглу, если Фенербахче откажется играть в матче за Суперкубок Турции, он автоматически будет дисквалифицирован на кубковые турниры страны в следующем сезоне – Кубок и Суперкубок. При этом регламент не запрещает клубу отправить на поле команду U-19.

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