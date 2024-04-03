У вівторок, 2 квітня, відбулися позачергові збори членів Фенербахче, які проголосували щодо низки принципових для клубу питань. Зокрема було ухвалено рішення відкласти вирішення питання про вихід клубу з турецької Суперліги до кінця сезону. "Поки наші шанси на чемпіонство зберігаються, ми будемо боротися за титул до самого кінця. Питання про вихід із ліги розглянемо наприкінці сезону", – зазначив президент Фенербахче Алі Коч.

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Водночас стамбульський клуб пригрозив Федерації футболу відмовою від участі в Суперкубку Туреччини. "Канарки" вимагають перенесення дати матчу та призначення іноземного арбітра. В іншому випадку клуб погрожує або відмовитися від участі в матчі, або випустити на поле команду U-19.

Також боси Фенербахче розглядають можливість відмови участі у двох наступних сезонах у Кубку Туреччини. Клуб ще не визначився: або він повністю відмовиться від цього, або покладатиметься на молодіжну команду U-19.

Згідно з юристом Фатіхом Шашіоглу, якщо Фенербахче відмовиться грати в матчі за Суперкубок Туреччини, він автоматично буде дискваліфікований на кубкові турніри країни наступного сезону – Кубок і Суперкубок. При цьому регламент не забороняє клубу відправити на поле команду U-19.

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