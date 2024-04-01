Во вторник члены Фенербахче примут решение о том, выйдет ли клуб из Суперлиги Турции.

В марте руководство Фенербахче заявило о том, что рассмотрит возможность выхода из чемпионата Турции после того, как игроки команды подверглись нападению со стороны болельщиков Трабзонспора. "Канарейки" выиграли ту встречу со счётом 3:2, но дали понять, что в гонку за чемпионский титул вмешиваются сторонние факторы, на которые клуб не может повлиять.

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Как информирует ВВС, во вторник, 2 апреля, члены совета Фенербахче проголосуют за выход команды из турецкой Суперлиги. В то же время, согласно Fanatik, игрокам не нравится такая идея. Эдин Джеко и его партнёры намерены бороться за чемпионство с Галатасараем до конца и выиграть титул. Джеко, Душан Тадич и Мерт Хакан Яндаш сообщили это мнение главному тренеру Исмаилу Карталу и попросили его передать этот довод руководству клуба.

"Мы много работали, упорно боролись, усердно работали с начала сезона, чтобы попасть сюда. Наши усилия не должны пропадать даром. Лучшим ответом на все это будет для нас поднять чемпионский кубок", – заявили футболисты команды.

По итогам 30 туров чемпионата Фенербахче занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Галатасарая на 2 очка.

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