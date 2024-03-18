Массовое безумие в Турции – звезды Фенербахче устроили драку с фанатами после скандальной победы имени Фреда
Поединок чемпионата Турции между Трабзонспором и Фенербахче завершился хаосом на поле и дракой. О деталях читайте на "Футбол 24".
Турция. Суперлига, 30 тур
Трабзонспор – Фенербахче – 2:3
Голы: Барди, 63, Трезеге, 78 – Фред, 13, 45+3, Батшуайи, 87
Героем матча стал Фред. Бывший хавбек Шахтера и МЮ оформил дубль в первом тайме. Сперва забил шикарным дальним ударом, а затем замкнул прострел Тадича.
Трабзонспор сравнял счет, но на последних минутах пропустил решающий третий гол от Батшуайи. Гости забили его с нарушением правил – атака началась с откровенного фола, который проигнорировал арбитр.
После финального свистка футболисты Фенербахче вызывающе праздновали на поле и спровоцировали фанов Трабзона. С трибун весь матч летели бутылки с водой и файеры (Ливаковичу даже разбили лицо).
В результате скандальной развязки у турецких болельщиков сорвало крышу. Они побежали на поле разбираться со звездами Фенера, а те решили не убегать, а дать бой. Батшуайи с разворота ударил ногой фаната, а Осай-Самуэль месил другого болельщика.
Как оказалось, арбитр матча Халил Умут Мелер признавался, что не готов психологически судить такой матч. В декабре на него напал президент Анкарагюджю, поэтому рефери не чувствует себя уверенно.
Фенербахче набрал 79 очков и продолжил преследовать Галатасарай, который имеет на два балла больше.
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