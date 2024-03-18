Поединок чемпионата Турции между Трабзонспором и Фенербахче завершился хаосом на поле и дракой. О деталях читайте на "Футбол 24".

Турция. Суперлига, 30 тур

Трабзонспор – Фенербахче – 2:3

Голы: Барди, 63, Трезеге, 78 – Фред, 13, 45+3, Батшуайи, 87

Героем матча стал Фред. Бывший хавбек Шахтера и МЮ оформил дубль в первом тайме. Сперва забил шикарным дальним ударом, а затем замкнул прострел Тадича.

Трабзонспор сравнял счет, но на последних минутах пропустил решающий третий гол от Батшуайи. Гости забили его с нарушением правил – атака началась с откровенного фола, который проигнорировал арбитр.

После финального свистка футболисты Фенербахче вызывающе праздновали на поле и спровоцировали фанов Трабзона. С трибун весь матч летели бутылки с водой и файеры (Ливаковичу даже разбили лицо).

В результате скандальной развязки у турецких болельщиков сорвало крышу. Они побежали на поле разбираться со звездами Фенера, а те решили не убегать, а дать бой. Батшуайи с разворота ударил ногой фаната, а Осай-Самуэль месил другого болельщика.

1. Maçın başından taraftarların yaptıkları yanlış.



2. Mert Hakan, İrfan Can Eğribayat'ın taraftarı tahrik etmeleri yanlış.



3. Batshuayi'nin golü sonrası Oosterwolde'nin yaptığı kol hareketi zaten sinirli olan taraftara meydan okumaktır ve ahlaksızca harekettir.



4.… pic.twitter.com/xNRakDtvAB — Eltun Bey (@Eltun_Bey) March 18, 2024

Nerden bakarsan bak kral hareketler çok mutluyum

Bi daha sahaya inin neler oluyor #batshuayi #Fenerbahce pic.twitter.com/auHImV4iMC — Yasemin (püsük) (@Yasemin26487062) March 18, 2024

Как оказалось, арбитр матча Халил Умут Мелер признавался, что не готов психологически судить такой матч. В декабре на него напал президент Анкарагюджю, поэтому рефери не чувствует себя уверенно.

Фенербахче набрал 79 очков и продолжил преследовать Галатасарай, который имеет на два балла больше.

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