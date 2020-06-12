"Выход Цыганкова добавит Заре проблем": Нагорняк оценил шансы луганчан в противостоянии с Динамо

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мыслями относительно предстоящего поединка между "мужиками" и "бело-синими".

"Динамо критикуют часто заслуженно, но Заря, на мой взгляд, пока не показывает того футбола, который она демонстрировала до карантинной паузы. Согласен, на это есть масса причин, но, посмотрим, как будет дальше. Хотя и Динамо пока выглядит тяжеловато, даже несмотря на крупную победу над Александрией.

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Сила Зари в том, что это одна из самых молодых команд чемпионата, где почти все футболисты молодые, талантливые и мотивированные. Им есть, что и кому доказывать. Плюс, правильная работа тренера. А в Динамо есть игроки, которые не дотягивают до уровня такого клуба. А право носить футболку "бело-синих" необходимо постоянно доказывать.

Заря в каждом матче пытается играть первым номером, при этом крайние защитники любят скорость. К тому же, номинально, луганчане – хозяева, и это тоже заставит их чаще контролировать мяч. В составе Динамо на поле может выйти Цыганков. Это может стать проблемой для Зари. Ведь исполнитель такого уровня в любом состоянии может помочь своей команде.

В конце концов, Десна и Александрия еще не сказали своего последнего слова. Заря и Динамо опережают своих конкурентов в таблице, поэтому и выглядят как наиболее вероятные претенденты на серебряные медали. И я пока не могу кому-то из них отдать предпочтение, ведь с такой конкуренцией в этом квартете каждое очко на вес золота", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 25-ти туров Заря и Динамо имеют в активе по 49 баллов и делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины. Их встреча состоится уже 13 июня в 17:00.

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