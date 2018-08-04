Выдра – ближе всех к переходу в Динамо, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился информацией относительно возможного усиления атакующей линии киевского Динамо форвардом Дерби Каунти Матеем Выдрой.

По информации известного телеведущего, из всех кандидатов, которых прорасматривает тренерский штаб "бело-синих" для усиления нападения, ближайший к переходу в Динамо Матей Выдра.

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"Ждем Выдру", – заявил Цыганык в эфире "Профутбола".

Отметим, что чех играет за английский Дерби Каунти. Ранее наставник "баранов" Фрэнк Лэмпард заявил, что его клуб не получал предложений по форварду. Выдра играет за Дерби с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 40 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 21 мяч.

На данный момент наставник Динамо Александр Хацкевич может рассчитывать лишь на двух номинальных форвардов – Артема Беседина и Назария Русина.