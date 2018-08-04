Видра – найближчий до переходу в Динамо, – Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився інформацією щодо можливого підсилення атакувальної лінії київського Динамо форвардом Дербі Каунті Матеєм Видрою.

За інформацією відомого телеведучого, зі всіх кандидатів, яких розглядає тренерський штаб "біло-синіх" для підсилення нападу, найближчим до переходу в Динамо є Матей Видра.

Динамо – Шахтар: продовження серії Хацкевича, нестабільний Пятов та хороші перспективи чемпіонської гонки

"Чекаємо Видру", – заявив Циганик в ефірі "Профутболу".

Відзначимо, що чех грає за англійський Дербі Каунті. Раніше керманич "баранів" Френк Лемпард заявляв, що його клуб не отримував пропозицій щодо форварда. Видра грає за Дербі з 2016 року. В минулому сезоні він провів 40 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив 21 м'яч.

Наразі керманич Динамо Олександр Хацкевич може розраховувати лише на двох номінальних форвардів – Артем Бєсєдіна та Назарія Русина.