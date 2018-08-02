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Динамо не делало предложений относительно форварда Дерби Выдры

11:44 158 Читати українською
Динамо не делало предложений относительно форварда Дерби Выдры
Матей Выдра / ФК Дерби Каунти

Представители киевского Динамо не выходили на менеджмент английского Дерби Каунти относительно трансфера нападающего Матея Выдры.

"Он – наш игрок. Это все, что могу сказать. Им интересовался Лидс, о чем, думаю, знают все. Я даже видел телевизионный сюжет об этом.

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Но все завершилось, он остался в Дерби и с тех пор предложений по нему не поступало. Пока это не окончательно, время еще есть. Но люди, которые могут выигрывать для нас матчи, нам нужны", – заявил наставник "баранов" Фрэнк Лэмпард в комментарии Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское Динамо в поисках нападающего остановилось на двух кандидатурах – Выдры и форварда аргентинского Расинга Брайана Мансильи.

Матей Выдра является воспитанником чешской Высочины. Также он играл за Баник, Удинезе, Брюгге, Уотфорд, Вест Бромвич и Рединг. В сезоне 2017/18 нападающий сборной Чехии стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа – он забил 21 мяч за Дерби Каунти.

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