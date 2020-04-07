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"Выдерживали не все", – экс-игрок Динамо раскрыл секрет успеха команды Лобановского

08:00 103 Читати українською
"Выдерживали не все", – экс-игрок Динамо раскрыл секрет успеха команды Лобановского
Валерий Лобановский / Фото ФК Динамо

Бывший игрок Динамо Василий Кардаш рассказал, что требовал Валерий Лобановский от своих подопечных.

"Лобановский вселил нам веру в себя. Динамо и до его прихода владело лучшими игроками Украины, но именно он сумел вернуть команде стабильность.

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Тренировки действительно были тяжелые, не все выдерживали, но это давало результат. Лобановский давал нагрузки плюс интенсивность – тренировки не растягивались, были более мобильными. Только мяч вышел – администраторы или помощники тренера сразу его возвращали. Когда были "серии" – все бежали, как конвейер. Мы тяжело работали, но потом легко бежали. Создавалось впечатление, что у Динамо запас прочности не в 90 минут, а на 120 или 150", – цитирует Кардаша официальный сайт Динамо.

Напомним, после своего возвращения в лагерь киевлян Лобановский завоевал для "бело-синих" 5 чемпионств подряд.

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Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский Василий Кардаш
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