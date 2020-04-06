Динамо нужен новый тренер, – Кравец

Экс-форвард Динамо, а ныне нападающий Кайсериспора Артем Кравец нашел причину неудач киевского клуба.

"Мое мнение – нынешнему Динамо нужен тренер. Никаких камней в Михайличенко, но нужен человек, как Ребров пришел в Динамо. Тогда результаты были катастрофические, ужасные, 3-4 место.

Морозюк: Шахтер выиграл бы чемпионат Турции, но не так легко, как в Украине

Пришел человек, который верит в футболистов. Он знал, что нужно делать, знал, за счет чего это нужно сделать. Не могу сказать, что футболисты Динамо плохие, это неправда. Такого не бывает, чтобы все были плохие.

Нужен план действий и тренер, который будет вкладывать душу и все свои силы, чтобы выстроить команду, чтобы радовать болельщиков результатами", – цитирует Кравца tribuna.

Напомним, Артем защищал цвета Динамо в 2008-2018 годах.

"Динамо реально трималося на Лужному": дружба із легендарним капітаном, комуніст Блохін і сюрприз від Шеви