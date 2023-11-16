Испания обыграла Кипр в рамках 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 9-й тур

Кипр – Испания – 1:3

Голы: Пилеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 24, Хоселу, 28

Поединок без турнирного значения. Испания еще в октябре оформила путевку на Евро, а Кипр потерял какие-либо шансы покинуть последнее место в группе А.

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Уже на 5-й минуте снова за сборную Испании забил Ламин Ямал. Результативная атака перед завершающим ударом 16-летнего игрока Барселоны состояла из 22 передач. Это самая длинная комбинация "Фурии рохи" в этом отборе, которая завершилась взятием ворот.