Іспанія обіграла Кіпр в рамках 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. 9-й тур

Кіпр – Іспанія – 1:3

Голи: Пілеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 24, Хоселу, 28

Поєдинок без турнірного значення. Іспанія ще в жовтні здобула путівку на Євро, а Кіпр втратив будь-які шанси покинути останнє місце в групі А.

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Вже на 5-й хвилині знову за збірну Іспанії забив Ламін Ямал. Результативна атака перед завершальним ударом 16-річного гравця Барселони складалася з 22 передач. Це найдовша комбінація "Фурії рохи" у цьому відборі, яка завершилася взяттям воріт.