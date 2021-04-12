Экс-защитник "красных дьяволов" обратил внимание на два момента, которые произошли в матчах воскресенья.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча

"Выбросьте VAR на помойку – это абсолютный хлам! Парень из Бернли вколотил ногой в голову Лонгстаффа, но это не фол. Теперь это!", – написал Фердинанд в Twitter. Речь идет об отмененном голе Кавани в матче против Тоттенхэма. Форвард Манчестер Юнайтед уже праздновал свой успех, но VAR подсказал рассмотреть касание Мактоминея к лицу Сона.

Напомним, АПЛ начала использовать систему видеоасистента рефери с сезона 2019/20.

Манчестер Юнайтед дожал Тоттенхэм и закрепился на второй строчке АПЛ, Вест Хэм удержал победу над Лестером