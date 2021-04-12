Екс-захисник "червоних дияволів" звернув увагу на два моменти, які трапилися в матчах неділі.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

"Викиньте VAR на смітник – це абсолютний непотріб! Хлопець з Бернлі вгатив ногою в голову Лонгстаффу, але це не фол. Тепер це!", – написав Фердінанд у Twitter. Йдеться про скасований гол Кавані у матчі проти Тоттенхема. Форвард Манчестер Юнайтед вже святкував свій успіх, але VAR підказав розглянути дотик Мактомінея до обличчя Сона.

Нагадаємо, АПЛ почала використовувати систему відеоасистента рефері із сезону 2019/20.

Манчестер Юнайтед дотиснув Тоттенхем та закріпився на другій сходинці АПЛ, Вест Хем втримав перемогу над Лестером