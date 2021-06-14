"Я привык решать с командами только максимальные задачи – бороться за трофеи. Аль-Айн – самый титулованный клуб в ОАЭ. В прошлом сезоне команда выступила не совсем удачно, заняла шестое место, но я вижу перспективы и считаю, что это хороший выбор.

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Поможет ли мне опыт работы в Саудовской Аравии? Надеюсь. В любом регионе работать не так просто. В Будапеште тоже было нелегко, но у нас получилось что-то выиграть, чего-то достичь.

Трудностей я не боюсь и выбираю клубы с максимальными амбициями. Команды, которые хотят побеждать в каждом матче", – сказал Ребров для Команда 1.

Напомним, Ребров досрочно разорвал контракт с Ференцварошем и перебрался в ОАЭ, где возглавил местный Аль-Айн.

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