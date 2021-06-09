Украинский тренер Сергей Ребров признался, что деньги не были основной мотивацией его работы в Ференцвароше.

"Моя зарплата была низкой. Я получал большие бонусы, когда мы достигали успеха в еврокубках. Сначала вышли в Лигу Европы, затем в группу Лиги чемпионов.

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Я много работал ради успехов и заслуженных денег. Никогда не просил клуб поднять свою базовую зарплату", – цитирует Реброва Nemzeti Sport.

Напомним, Ребров досрочно разорвал контракт с Ференцварошем и перебрался в ОАЭ, где возглавил местный Аль-Айн.

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