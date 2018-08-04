"Вы забейте из игры, а не с пенальти". Почему Шахтер отдаст Динамо свой титул – уже в этом сезоне

"Футбол 24" обсуждает центральный матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер (1:0) со знаменитым экс-форвардом Ворсклы, многолетним рекордсменом Высшей лиги Иваном Шарием.

– В последнее время Динамо и Шахтер, встречаясь между собой, не демонстрируют зрелищной игры, – констатирует Иван Шарий в разговоре с "Футбол 24". – И те, и другие пытаются закрыться, не пропустить, сыграть на ноль. Поэтому осторожность выходит на первый план. Играют до первого забитого гола – кто забил, тот и победил. Вчера Динамо и Шахтер снова играли на результат. Открытой игры не стоило ожидать.

– Фонсеке никак не удается обыграть Хацкевича в чемпионате Украины. Вы разгадали секрет успеха наставника Динамо?

– Киевское Динамо – это киевское Динамо. Против этой команды нужно играть не на 100 процентов, а на 120. К матчу еще никто не одерживал победу. Шахтер разочаровывает. После предыдущего сезона команду покинули несколько ключевых исполнителей, и сейчас я не вижу того Шахтера, к которому мы привыкли. Победа Динамо над "горняками" – это не сенсация.

Динамо – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

В "горняков" все зависит от середины поля, она не справилась с заданием. Мораес – форвард, зависящий от команды, и чтобы забивать, нужно, чтобы вся команда играла слаженно. Тот выпал из игры, другой выпал, а у этого что-то не получилось... Мораеса я вообще не видел на поле. Очень серо выглядел. В Шахтера не было командной игры, которая была раньше. В атаке не хватало нацеленных острых передач. Всего не хватало.

– Динамо: 4 матча в новом сезоне – ни одного пропущенного мяча.

– Хацкевич сделал ставку на надежность в обороне. В Шахтера и моментов, как таковых, не было. Киевляне научились очень строго играть в защите. Заметная игровая дисциплина. Те задачи, которые Хацкевич ставит перед каждым подопечным, выполняются. Никто себе не позволяет какой-то лишней импровизации. Если Динамо будет так продолжать – со Славией проблем не возникнет.

– Как оцените арбитраж Можаровского? В Шахтера к нему есть претензии...

– Имеете в виду не назначенный 11-метровый? Ну, из того, что я увидел, где-то оно было что-то такое. Можаровский имел основания назначать пенальти. Но я не понимаю, почему все претензии к судье? Спорят, руками размахивают. Вы забейте гол – с игры, а не с пенальти!

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– Единственный в матче гол – на совести Пятова?

– Да. Что там говорить – он и сам это понимает. Не смог спасти команду... Наверное, Шахтер в этом сезоне отдаст свои лавры киевскому Динамо. Я в этом убежден. Динамо будет на вершине.

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Динамо – Шахтар: продовження серії Хацкевича, нестабільний Пятов та хороші перспективи чемпіонської гонки