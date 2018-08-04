toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

"Ви забийте з гри, а не з пенальті". Чому Шахтар віддасть Динамо свій титул – вже у цьому сезоні

14:45 3344 Читать на русском
"Ви забийте з гри, а не з пенальті". Чому Шахтар віддасть Динамо свій титул – вже у цьому сезоні
Тайсон у розпачі / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює центральний матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар (1:0) із знаменитим екс-форвардом Ворскли, багаторічним рекордсменом Вищої ліги Іваном Шарієм.

– Останнім часом Динамо та Шахтар, зустрічаючись між собою, не демонструють видовищної гри, – констатує Іван Шарій у розмові з "Футбол 24". – І ті, й інші намагаються закритись, не пропустити, зіграти на нуль. Тому обережність виходить на перший план. Грають до першого забитого голу – хто забив, той і переміг. Вчора Динамо та Шахтар знову грали на результат. Відкритої гри не варто було очікувати.

– Фонсеці ніяк не вдається обіграти Хацкевича в чемпіонаті України. Ви розгадали секрет успіху наставника Динамо?

– Київське Динамо – це київське Динамо. Проти цієї команди потрібно грати не на 100 відсотків, а на 120. До матчу ще ніхто не здобував перемогу. Шахтар розчаровує. Після попереднього сезону команду покинули кілька ключових виконавців, і зараз я не бачу того Шахтаря, до якого ми звикли. Перемога Динамо над "гірниками" – це не сенсація.

Динамо – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У "гірників" усе залежить від середини поля, яка не впоралася із завданням. Мораєс – форвард, залежний від команди, і щоб забивати, потрібно, аби уся команда грала злагоджено. Той випав з гри, інший випав, а в цього щось не вдалося… Мораєса я взагалі не бачив на полі. Дуже сіро виглядав. У Шахтаря не було командної гри, яка була раніше. В атаці бракувало націлених гострих передач. Всього бракувало.

– Динамо: 4 матчі у новому сезоні – жодного пропущеного м’яча.

– Хацкевич зробив ставку на надійність в обороні. У Шахтаря й моментів, як таких, не було. Кияни навчилися дуже строго грати в захисті. Помітна ігрова дисципліна. Ті завдання, які Хацкевич ставить перед кожним підопічним, виконуються. Ніхто собі не дозволяє якоїсь зайвої імпровізації. Якщо Динамо так продовжуватиме – зі Славією проблем не виникне.

– Як оціните арбітраж Можаровського? У Шахтаря до нього є претензії...

– Маєте на увазі непризначений 11-метровий? Ну, з того, що я побачив, десь воно було щось таке. Можаровський мав підстави призначати пенальті. Але я не розумію, чому всі претензії до судді? Сперечаються, руками розмахують. Ви забийте гол – з гри, а не з пенальті!

"Можаровський прийняв проносне після Труханова", – Денисов про "пенальті" в ворота Динамо

– Єдиний у матчі гол – на совісті Пятова?

– Так. Що там казати – він і сам це розуміє. Не зміг врятувати команду… Напевно, Шахтар у цьому сезоні віддасть свої лаври київському Динамо. Я у цьому переконаний. Динамо буде на вершині.

Сторінка автора у Facebook

Динамо – Шахтар: продовження серії Хацкевича, нестабільний Пятов та хороші перспективи чемпіонської гонки

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Статті Головне Олег Бабій Іван Шарій Юрій Можаровський Думка експерта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Ворскла
17:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук