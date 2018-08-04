"Ви забийте з гри, а не з пенальті". Чому Шахтар віддасть Динамо свій титул – вже у цьому сезоні

"Футбол 24" обговорює центральний матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар (1:0) із знаменитим екс-форвардом Ворскли, багаторічним рекордсменом Вищої ліги Іваном Шарієм.

– Останнім часом Динамо та Шахтар, зустрічаючись між собою, не демонструють видовищної гри, – констатує Іван Шарій у розмові з "Футбол 24". – І ті, й інші намагаються закритись, не пропустити, зіграти на нуль. Тому обережність виходить на перший план. Грають до першого забитого голу – хто забив, той і переміг. Вчора Динамо та Шахтар знову грали на результат. Відкритої гри не варто було очікувати.

– Фонсеці ніяк не вдається обіграти Хацкевича в чемпіонаті України. Ви розгадали секрет успіху наставника Динамо?

– Київське Динамо – це київське Динамо. Проти цієї команди потрібно грати не на 100 відсотків, а на 120. До матчу ще ніхто не здобував перемогу. Шахтар розчаровує. Після попереднього сезону команду покинули кілька ключових виконавців, і зараз я не бачу того Шахтаря, до якого ми звикли. Перемога Динамо над "гірниками" – це не сенсація.

Динамо – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У "гірників" усе залежить від середини поля, яка не впоралася із завданням. Мораєс – форвард, залежний від команди, і щоб забивати, потрібно, аби уся команда грала злагоджено. Той випав з гри, інший випав, а в цього щось не вдалося… Мораєса я взагалі не бачив на полі. Дуже сіро виглядав. У Шахтаря не було командної гри, яка була раніше. В атаці бракувало націлених гострих передач. Всього бракувало.

– Динамо: 4 матчі у новому сезоні – жодного пропущеного м’яча.

– Хацкевич зробив ставку на надійність в обороні. У Шахтаря й моментів, як таких, не було. Кияни навчилися дуже строго грати в захисті. Помітна ігрова дисципліна. Ті завдання, які Хацкевич ставить перед кожним підопічним, виконуються. Ніхто собі не дозволяє якоїсь зайвої імпровізації. Якщо Динамо так продовжуватиме – зі Славією проблем не виникне.

– Як оціните арбітраж Можаровського? У Шахтаря до нього є претензії...

– Маєте на увазі непризначений 11-метровий? Ну, з того, що я побачив, десь воно було щось таке. Можаровський мав підстави призначати пенальті. Але я не розумію, чому всі претензії до судді? Сперечаються, руками розмахують. Ви забийте гол – з гри, а не з пенальті!

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– Єдиний у матчі гол – на совісті Пятова?

– Так. Що там казати – він і сам це розуміє. Не зміг врятувати команду… Напевно, Шахтар у цьому сезоні віддасть свої лаври київському Динамо. Я у цьому переконаний. Динамо буде на вершині.

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Динамо – Шахтар: продовження серії Хацкевича, нестабільний Пятов та хороші перспективи чемпіонської гонки