Известный эксперт Евгений Левченко отреагировал на критику и угрозы в сторону хавбека "сине-желтых" Александра Зинченко.

"Люди, желающие смерти в комментариях Зинченко и его семьи за потерю мяча на чужой половине поля, вы вообще адекватные?!", – эмоционально отреагировал Евгений Левченко в своем Twitter.

Зинченко желают смерти после матча с Германией – возмущенный хавбек обратился к фанатам

К слову, после проигранного матча с Германией (1:3) на Александра Зинченко вылилось много критики, а возмущенный хавбек уже ответил фанатам. Стоит заметить, что после потери мяча украинцем в чужой штрафной Горецка разогнал контратаку, которую элегантным голом завершил Сане.

Ситуация в группе А4 Лиги наций перед последним туром следующая: лидируют немцы, Испания идет второй, "сине-желтые" – третьи, а замыкает квартет Швейцария. С последними подопечные Шевченко сыграют 17 ноября.

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