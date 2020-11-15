Сборная Украины уступила в гостях Бундестим несмотря на добротный футбол и несколько прекрасных голевых моментов. Нам опять не повезло, но игра команды продолжает всем согревать душу.

Во всем виноват Серхио Рамос! Да, именно капитана сборной Испании уничтожают украинские интернет-пользователи после поражения в Лейпциге. Перед матчем против швейцарцев легендарный защитник Реала выдал сумасшедшую серию из 25-ти реализованных пенальти, но нашему прямому конкуренту за место в дивизионе А не забил с "отметки" дважды. Это антирекорд за более чем столетнюю историю "Красной Фурии" и одновременно огромная головная боль для команды Шевченко, которая в последнем туре сразится не на жизнь, а на смерть. Арифметика простая – после плохого вечера Рамоса нам не стоит уступать. Хотя, есть нюансы, например, проиграв с разницей в один мяч и забив 2+ гола, мы финишируем выше благодаря лучшим показателям в личных встречах.

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