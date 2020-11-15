Відомий експерт Євген Левченко відреагував на критику та погрози у сторону хавбека "синьо-жовтих" Олександра Зінченка.

"Люди, що бажають смерті у коментарях Зінченку та його сім'ї за втрату м'яча на чужій половині поля, ви взагалі адекватні?!", – емоційно відреагував Євген Левченко у своєму Twitter.

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До слова, після програного матчу з Німеччиною (1:3) на Олександра Зінченка вилилось багато критики, а обурений хавбек вже відповів своїм ненависникам. Варто зауважити, що після втрати м'яча українцем біля чужого штрафного Горецка розігнав контратаку, яку елегантним голом завершив Сане.

Ситуація у групі А4 Ліги націй перед останнім туром наступна: лідирують німці, Іспанія йде другою, "синьо-жовті" – треті, а замикає квартет Швейцарія. З останніми підопічні Шевченка зіграють 17 листопада.

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