"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

Зинченко и Матвиенко проводят юбилейные поединки за сборную Украины

К счастью или к сожалению, запрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля не разрешено. За потерю мяча на ЧУЖОЙ половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти?

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", – эмоционально написал Зинченко в своем Instagram.

Заметим, сборная Украины уступила Германии в предпоследнем матче текущего сезона Лиги наций. Сейчас в группе А4 лидирует Германия, Испания идет второй, "сине-желтые" – третьи, а замыкает квартет Швейцария.

Чемпионы мира по "не стыдно за поражение", или печальное испанское г**но – Рамос создал Украине серьезную проблему