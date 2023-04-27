В ответном полуфинальном матче Кубка Италии Интер одолел Ювентус со счётом 1:0. Смотрите гол и обзор матча на Футбол 24.

Кубок Италии, 1/2 финала. Ответный матч

Интер – Ювентус – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Димарко, 15

"Давайте соберёмся и выйдем в финал Кубка Италии". Такую фразу произнёс Массимилиано Аллегри в раздевалке Ювентуса после домашнего поражения от Наполи в чемпионате. Но в Милане на стадионе Джузеппе Меацца "бьянконери" провели ещё один невыразительный матч.

Интер выбил Ювентус и вышел в финал Кубка Италии – Аллегри снова замучил Кьезу экспериментами

За всю игру гости нанесли по воротам Интера лишь два удара, оба – издали. Вероятно, планы Аллегри на игру сломала травма Душана Влаховича, которую серб получил утром в день игры. Из-за этого тренеру Юве пришлось выпускать в атаке номинального вингера Федерико Кьезу, и это решение оказалось провальным.

Исход ответного полуфинала решил точный удар Димарко в дебюте встречи. Воспитанник и болельщик Интера замкнул очень красивую передачу Бареллы и вывел свою команду в финал Кубка Италии.