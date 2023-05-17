Советник и агент Нагельсманна Фолькер Штрут в подкасте "Phrasenmäher" от Bild рассказал подробности увольнения тренера из Баварии.

"Я себе ужинаю в ресторане в Кельне, а тут звонит журналист и говорит: "Все так быстро случилось с Юлианом!" Я спрашиваю: "Ты о чем вообще?" А он продолжает: "Как, ты до сих пор не знаешь? Юлиана уволили. Тухель – новый тренер".

Приходило все больше и больше сообщений, поэтому мы решили спросить самого Юлиана. Он тоже совершенно ничего не подозревал. Когда мы ему рассказали, он крикнул: "Вы что, гоните?"

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Еще через час-два, когда в медиа уже неслись новости, Саша (другой агент Нагельсманна) решил написать Салихамиджичу. "Нам нужно что-нибудь знать?" – написал агент. Хасан позвонил и сказал прибыть завтра в офис на следующий день. Мы поняли, что все это не просто слухи.

Конечно, каждый работодатель может уволить работника, если что-то не устраивает. Но как это сделала Бавария... я еще такого не видел. Журналист сообщил, что мой клиент уволен. Это недопустимо", – сказал Штрут.

Нагельсманн – игрушка в руках капризной Баварии. В Мюнхене запаниковали и пошли против здравого смысла