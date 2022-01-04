"Вы будете удивлены": Береза подтвердил трансфер защитника Динамо в СК Днепр-1
Почётный президент СК Днепр-1 Юрий Береза заинтриговал трансферной кампанией своего клуба и анонсировал переход защитника киевлян Романа Вантуха.
"Вантух, скорее всего, перейдет в СК Днепр-1. У нас есть вопросы к Динамо. Мы хотим определиться с некоторыми их футболистами.
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Мы готовы, не готовы наши визави. Когда будет ответ от них, поверьте, вы будете удивлены", – сказал Береза в комментарии YouTube-каналу "Днепрянин".
Напомним, Вантух – воспитанник Динамо, однако всю карьеру играл в арендах (Олимпик, Александрия и Черноморец). За "моряков" провел первую половину сезона 2021/22, где в 10 матчах записал в свой актив одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 400 тысяч евро.
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