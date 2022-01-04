"Вантух, скорее всего, перейдет в СК Днепр-1. У нас есть вопросы к Динамо. Мы хотим определиться с некоторыми их футболистами.

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Мы готовы, не готовы наши визави. Когда будет ответ от них, поверьте, вы будете удивлены", – сказал Береза ​​в комментарии YouTube-каналу "Днепрянин".

Напомним, Вантух – воспитанник Динамо, однако всю карьеру играл в арендах (Олимпик, Александрия и Черноморец). За "моряков" провел первую половину сезона 2021/22, где в 10 матчах записал в свой актив одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 400 тысяч евро.

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