Команда Мирчи Луческу в скором времени начнет подготовку ко второй части сезона 2021/22.

Отпуск "бело-синих" продлится до 13 января, а 14-го они уже возобновят тренировки, сообщает пресс-служба киевлян .

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После планового медосмотра несколько дней игроки будут заниматься на клубной базе, а 17 января Динамо отправится на первые сборы к юго-востоку Испании в провинцию Аликанте, где пробудет до 27 числа и проведет 5 контрольных поединков.

Полный список спарринг-партнеров будет опубликован после окончательного согласования и утверждения. Но телеграмм-канал Динамо Киев Inside уже сообщает, что одним из визави будет Кальмар, который в сезоне 2021 финишировал шестым в чемпионате Швеции.

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