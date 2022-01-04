"Вантух швидше за все перейде в СК Дніпро-1. У нас є питання до Динамо. Ми хочемо визначитися з деякими їхніми футболістами.

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Ми готові, не готові наші візаві. Коли буде відповідь від них, повірте, ви будете вражені", – сказав Береза у коментарі YouTube-каналу "Дніпрянин".

Нагадаємо, Вантух – вихованець Динамо, однак всю кар'єру грав в орендах (Олімпік, Олександрія та Чорноморець). За "моряків" провів першу половину сезону 2021/22, де в 10 матчах записав до свого активу одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює 23-річного гравця у 400 тисяч євро.

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