"Вы – не Златан, не бросайте вызов коронавирусу", – Ибрагимович записал мотивационное видео для фанатов
Форвард Милана Златан Ибрагимович поборол COVID-19, но не сумел его уничтожить, поэтому обратился за помощью к человечеству.
"Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы – не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу.
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Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим", – сказал Ибрагимович на видео Instagram.
В свои 39 Златан демонстрирует настоящее перерождение своей карьеры. По возвращении в Милан зимой 2020-го швед успел провести 21 матч в Серии А, в которых отметился 16-ю голами и 5-ю ассистами.
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