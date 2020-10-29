Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч поборов COVID-19, але не зумів його знищити, тому звернувся за допомогою до людства.

"Вірус кинув мені виклик, і я переміг. Але ви – не Златан. Не потрібно кидати виклик коронавірусу.

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Не забувайте носити маску, тримайте соціальну дистанцію і завжди дбайте про оточуючих. Ми переможемо", – сказав Ібрагімовіч на відео Instagram.

У свої 39 Златан демонструє справжнє переродження своєї кар'єри. Після повернення в Мілан взимку 2020-го швед встиг провести 21 матч у Серії А, в яких відзначився 16-ма голами та 5-ма асистами.

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