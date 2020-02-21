Вулверхэмптон уничтожил Эспаньол, Арсенал дожал Олимпиакос, Джеррард совершил впечатляющий камбэк

Состоялись очередные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала, первые матчи

АЗ – ЛАСК – 1:1

Гол: Копмайнерс, 86 (пен.) – Рагуц, 26

АПОЭЛ – Базель – 0:3

Голы: Петретта, 16, Штокер, 53, Артур, 66

Байер – Порту – 2:1

Голы: Аларио, 29, Хаверц, 53 (пен.) – Диас, 73

Вольфсбург – Мальме – 2:1

Голы: Брекало, 49, Мехмеди, 63 – Телин, 47

Вулверхемптон – Эспаньол – 4:0

Голы: Диогу, 15, 67, 81, Невеш, 52,

Олимпиакос – Арсенал – 0:1

Гол: Ляказетт, 81

Рейнджерс – Брага – 3:2

Голы: Хаджи, 67, 82, Арибо, 75 – Франсержиу, 11, Руис, 60

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Нидерлансдський АЗ, который выбил Мариуполь в квалификации Лиги Европы, неожиданно в родных стенах расписал ничью с австрийским ЛАСКом.

Базель на выезде разгромил кипрский АПОЭЛ и досрочно снял вопрос о владельце путевки в 1/8 финала ЛЕ.

Аларио открыл счет в матче против Порту, а после перерыва талант Байера Кай Хаверц реализовал пенальти. Португальцы ответили лишь голом Диаса.

Вольфсбург и Мальме, обидчики украинских клубов на групповом этапе (Александрии и Динамо соответственно), посоревновались за путевку в следующий раунд турнира, где немецкий клуб оказался сильнее в первом матче.

Вулверхэмптон поиздевался на Эспаньолом, забив сопернику 4 безответных мяча. Героем встречи стал 23-летний Диогу Жота, который отметился хет-триком.

Олимпиакос долго держал свои ворота на замке в матче против Арсенала, но французский нападающий Александр Ляказетт сумел вырвать победу для лондонцев.

Брага на выезде забила два мяча Рейнджерс, но рано начала праздновать победу. Подопечные Стивена Джеррарда за последние 30 минут сумели собраться и отгрузить сопернику три гола.

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