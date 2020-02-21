Вулверхемптон знищив Еспаньйол, Арсенал дотиснув Олімпіакос, Джеррард здійснив вражаючий камбек

Відбулись чергові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, перші матчі

АЗ – ЛАСК – 1:1

Гол: Копмайнерс, 86 (пен.) – Рагуц, 26

АПОЕЛ – Базель – 0:3

Голи: Петретта, 16, Штокер, 53, Артур, 66

Байєр – Порту – 2:1

Голи: Аларіо, 29, Хаверц, 53 (пен.) – Діас, 73

Вольфсбург – Мальме – 2:1

Голи: Брекало, 49, Мехмеді, 63 – Телін, 47

Вулверхемптон – Еспаньйол – 4:0

Голи: Діогу, 15, 67, 81, Невеш, 52,

Олімпіакос – Арсенал – 0:1

Гол: Ляказетт, 81

Рейнджерс – Брага – 3:2

Голи: Хаджі, 67, 82, Арібо, 75 – Франсержиу, 11, Руїс, 60

Рома здобула мінімальну перемогу над Гентом у матчі 1/16 фіналу ЛЄ – Безус з Пластуном стали одними з найкращих на полі

Нідерлансдський АЗ, який вибив Маріуполь у кваліфікації Ліги Європи, несподівано у рідних стінах розписав нічию з австрійським ЛАСКом.

Базель на виїзді розгромив кіпрський АПОЕЛ та достроково зняв питання щодо власника путівки в 1/8 фіналу ЛЄ.

Аларіо відкрив рахунок у матчі проти Порту, а після перерви талант Байєра Кай Хаверц реалізував пенальті. Португальці відповіли лише голом Діаса.

Вольфсбург та Мальме, кривдники українських клубів на груповому етапі (Олександрії та Динамо відповідно), позмагались за путівку у наступний раунд турніру, де німецький клуб виявився сильнішим у першому матчі.

Вулверхемптон познущався на Еспаньйолом, забивши супернику 4 м'ячі без відповіді. Героєм зустрічі став 23-річний Діогу Жота, який відзначився хет-триком.

Олімпіакос довго тримав свої ворота на замку у матчі проти Арсенала, але французький нападник Александр Ляказетт зумів вирвати перемогу для лондонців.

Брага на виїзді забила два м'ячі Рейнджерс, але зарано почала святкувати перемогу. Підопічні Стівена Джеррарда за останні 30 хвилин зуміли зібратись і відвантажити супернику три голи.

Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розписав нічию з Брюгге, Інтер переміг завдяки голу Еріксена, Аякс зазнав фіаско