Вулверхэмптон продлил контракт с главным тренером Эшпириту Санту, сообщает официальный Твиттер клуба.

Вулверхэмптон снова подписал таланта из Португалии

Новое соглашение с 46-летним португальцем рассчитана на три года. "Я буду работать очень усердно, поскольку впереди новый цикл. Неважно, что делалось ранее, важно лишь то, что ждет впереди", – прокомментировал продолжение сотрудничества Нуну Эшпириту Санту.

Напомним, что португальский специалист возглавил Вулверхэмптон в мае 2017 года и сумел вывести команду в АПЛ. В прошлом сезоне "волки" под его руководством демонстрировали хорошую игру и заняли 7 место в турнирной таблице по итогам английского первенства.

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