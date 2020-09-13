Вулверхемптон продовжив контракт з головним тренером Ешпіріту Санту, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

Вулверхемптон вкотре підписав таланта з Португалії

Нова угода з 46-річним португальцем розрахована на три роки. "Я буду працювати дуже старанно, оскільки попереду новий цикл. Неважливо, що робилося раніше, важливо лише те, що чекає попереду", – прокоментував продовження співпраці Нуну Ешпіріту Санту.

Нагадаємо, що португальський фахівець очолив Вулверхемптон у травні 2017-го та зумів вивести команду в АПЛ. У минулій кампанії "вовки" під його керівництвом демонстрували хорошу гру та посіли 7 місце у турнірній таблиці за підсумками сезону англійської першості.

Ліверпуль проти легендарної втрати АПЛ, битва гросмейстерів у Лондоні та вишуканий Ле Класік: топ-5 матчів євровікенду