20-летний талант попробует силы в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт "волков".

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Витинья арендован у Порту на 1 год. Вулвз также будут иметь опцию выкупа хавбека. Грядущий сезон – только второй для Витиньи на профессиональном уровне. За "драконов" он дебютировал лишь в январе, но быстро завоевал место в основной обойме португальского гранда.

В сезоне 2019/20 Витинья успел провести 15 матчей в Примейре, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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